Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Antalyaspor - Alanyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarınıMurat Tuğberk Curbay ve Ata Yıldırım yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Kürşad Filiz görev alacak.