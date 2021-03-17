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Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün oynanacak olan Antalyaspor - Alanyaspor maçı ile son bulacak. Maçı kazanan takım finalde Beşiktaş ile kupa mücadelesi verecek. Peki Antalyaspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Türkiye Kupası heyecanında yavaş yavaş sona yaklaşılırken yarı final mücadelesinde Antalyaspor ile  Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 

ANTALYASPOR - ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 17 Mart Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslen Dedeş, Murat Engin Gözütok

Kanal: A Spor

Saat: 20.45

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan, Davidson, Mustafa Pektemek

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Öte yandan Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Ufuk Akyol maçta forma giyemeyecek.

Alanyaspor'da ise Ahmet Gülay, D. Kądzior, S. Caulker ve Ufuk Ceylan sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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