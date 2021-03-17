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Antalyaspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün oynanacak olan Antalyaspor - Alanyaspor maçı ile son bulacak. Maçı kazanan takım finalde Beşiktaş ile kupa mücadelesi verecek. Peki Antalyaspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Kupası heyecanında yavaş yavaş sona yaklaşılırken yarı final mücadelesinde Antalyaspor ile  Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 

ANTALYASPOR - ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 17 Mart Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Stat: Antalya

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslen Dedeş, Murat Engin Gözütok

Kanal: A Spor

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Antalyaspor'un Alanyaspor karşısında " Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz" ilk 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

Alanyaspor'un ise Antalyaspor maçına," Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar" ilk 11'iyle çıkacağı tahmin ediliyor.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Öte yandan Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Ufuk Akyol maçta forma giyemeyecek.

Alanyaspor'da ise Ahmet Gülay, D. Kądzior, S. Caulker ve Ufuk Ceylan sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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