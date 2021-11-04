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Antalyaspor - Altay maçı canlı izle | Antalyaspor - Altay maçı Bein Sports HD3 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Antalyaspor - Altay maçı canlı izle | Antalyaspor - Altay maçı Bein Sports HD3 canlı yayın izle linki haberimizde...

Antalyaspor - Altay maçı canlı izle | Antalyaspor - Altay maçı Bein Sports HD3 canlı yayın izle linki

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Altay takımları karşı karşıya geldiği zorlu müsabakayı izlemek isteyenler için Antalyaspor - Altay maçı canlı izle | Antalyaspor - Altay maçı Bein Sports HD3 canlı yayın izle linki haberimizde... 

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE  |  ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Antalyaspor - Altay maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Antalyaspor - Altay maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Çetin görev alacak.

Antalyaspor - Altay maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Ufuk, Bahadır, Doğukan, Fredy, Mukairu, Amilton.

Altay: Mateusz, İbrahim, Thiam, Cebrail, Özgür, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Erhan, Bamba.

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