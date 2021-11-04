Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Altay takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Antalyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Altay maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Altay maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Antalyaspor - Altay maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Çetin görev alacak.