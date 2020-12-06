Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Antalyaspor - Ankarügücü maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Antalyaspor, topladığı 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Ankaragücü ise 8 maçta 2 puan topladı ve 21. sırada yerini aldı. Peki, Antalyaspor - Ankarügücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor - Ankarügücü mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da, Antalya Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankarügücü maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ