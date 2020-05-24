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  3. Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Ramazan Bayramı'nda çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcuların aileleri kulüp tesislerine gelerek futbolcuları yalnız bırakmadı. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kırmızı-beyazlı ekibin kampta bulunduğu otelde idmanlaarı aksatmadan sürdürdüğü bildirildi.

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Süper Lig'e verilan arada hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da aileler futbolculara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı'nda çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcuların aileleri kulüp tesislerine gelerek futbolcuları yalnız bırakmadı. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kırmızı-beyazlı ekibin kampta bulunduğu otelde idmanlaarı aksatmadan sürdürdüğü bildirildi. Bugün yapılan antrenman sonrasında futbolcu aileleri, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde sahaya girerek takımın, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Duygusal anların yaşandığı idman sonrasında renkli görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ailelerin sahaya girmesi

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret


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