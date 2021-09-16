Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkini arıyor. İşte maçın canlı yayını ile ilgili bilgiler...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakayı canlı olarak izlemek için

Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki

linkine tıklayabilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Antalyaspor - Beşiktaş maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Beinsports 1'i canlı olarak izlemek için

Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle

linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ceren Aydın olacak.