Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda | Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki

İki takım Antalyaspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda

Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor. Galatasaray zaferiyle hayata dönen Beşiktaş, Antalyaspor karşısına deplasmandaki ilk galibiyetini almak için çıkıyor. Burak’ın kadroda olması en büyük avantaj. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Antalya Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Derbi galibiyetiyle moralleri zirvede bulunan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş, sakatlıktan kurtulan Burak Yılmaz’ın önderliğinde bu akşam kazanıp seri yakalamayı hedefliyor. Kartal'da 4 isim kadroda yer almadı.

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Sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan; Kevin N’Koudou, Douglas ile Dorukhan Toköz, Antalya’ya götürülmedi. Antalyaspor’da ise tek eksik bulunuyor. Kart cezalısı konumunda bulunan Hakan Özmert, Siyah-Beyazlılar’la oynanacak zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Antalyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Antalyaspor(Muhtemel): Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Sangare, Charles, Chico, Ufuk, Aatif, Doğukan, Mukairu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut Nayir

Son 3 maçta 7 puan

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti. Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Kullanıcılar Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Deplasmanda galibiyete hasret

Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor’u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi. Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından geçen sezon Galatasaray’a 2-0 ve Trabzonspor’a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk deplasman maçında ise Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Dış sahadaki Gaziantepspor (2-3) ve Trabzonspor (1-4) maçlarını da yitiren Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak uzun bir aradan sonra puan almayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, galibiyet alamadığı 6 deplasman maçında 4 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Caner Erkin cezalı

Beşiktaş’a sarı kart cezalısı Caner Erkin, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında sarı kart gören Caner, geçen haftaki Galatasaray karşılaşmasında da kart görerek cezalı duruma düştü.

Victor Ruiz ve Necip Uysal kart sınırında

Beşiktaş’ta üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Ruiz’in yanı sıra Necip Uysal, yarın da kart gördükleri takdirde 11. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.