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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor. Ligde sıralamaların yavaş yavaş belirlenmeye başladığı haftalarda takımlar kazanmak için sahaya çıkıyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ceren Aydın olacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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