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Antalyaspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Antalyaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Antalyaspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Antalyaspor-Boluspor maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Antalyaspor, kupanın 4. turunda Pendikspor'u 2-0'lık skorla elemişti. Boluspor ise Hacettepe ve Kahramanmaraşspor'u eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Antalyaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 15.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Cihan Aydın, Samet Çiçek ve Sezgin Çınar olacak. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Antalyaspor-Boluspor maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 15.00'de izlenebilecek. 

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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