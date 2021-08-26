Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.