Antalyaspor çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada kamp yaptığı otelde, gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sabah ve akşam gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular, fizik kondisyon, fonksiyonel kuvvet ile toplu çalışmalar yaptı.





Kaynak: AA