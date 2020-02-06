Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-0

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Sönmez (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx) - Salih Dursun (xx), Charles (xx), Ersan Gülüm (xx) (Dk.85 Bünyamin Balcı), Eren Albayrak (xx), Ndinga (xx), Ufuk Akyol (xx), Harun Alpsoy (xx) (Dk.77 Chico), Hakan Özmert (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk.60 Amilton x), Mukairu (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Papp (xx), Camara (xx), Caner Osmanpaşa (xx), Ziya Erdal (xx), Cofie (xx), Mert Hakan Yandaş (xx) (Dk.90 Uğur Çiftçi), Hakan Arslan (xx), Erdoğan Yeşilyurt (xx) (Dk.65 Skuletic x), Yasin Öztekin (xx) (Dk.46 Fatih Aksoy xx), Yatabare (xx)

KIRMIZI KART: Dk.41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Skuletic (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan önce Van'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3'üncü dakikada sol kanatta Erdoğan'ın hatasında topu kapan Charles rakip ceza alanına kadar indi. Vuruşunda top kalecinin müdahalesi ile üstten kornere gitti.

19'uncu dakikada Yatabare ceza alanı dışından çok sert vurdu. Kaleci Ferhat uzanarak parmak uçlarıyla topu kornere gönderdi.

32'nci dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Zayıf vuruşunda topa kaleci Ferhat iki hamlede sahip oldu.

39'uncu dakikada Hakan Özmert'in sağ çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

41'inci dakikada, Cofie'nin ikili mücadelede Eren Albayrak'a yaptığı sert hareketi hakem Yaşar Kemal Uğurlu kırmızı kartla cezalandırdı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Harun, ceza yayının hemen gerisinden yerden sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal yatarak topu kontrol etti.

74'üncü dakikada Hakan Özmert'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önüne düşen topa Salih'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

79'uncu dakikada Skuletic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yatabare kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Maç golsüz sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA