Antalyaspor, Deni Milosevic ile prensip anlaşmasına vardı

Yeni sezon öncesi kadro planlamalarını yapan ve transferleri bitirerek lige hazır bir şekilde başlamak isteyen takımlarda hareketli günler yaşanıyor. Kadro eksikliklerini bir an önce gidererek kampa takımca girmek isteyen kulüpler transferde vites yükseltti. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Konyaspor’un orta saha oyuncusu Deni Milosevic ile prensipte anlaştığı ifade edildi.

KONYASPOR ONAY VERDİ

Bu transfer için geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un kapısını çalan Antalyaspor'un, yeşil beyazlı ekipten olumlu ger dönüş aldığı ifade edildi. Bunun üzerine oyuncu ile de temaslarını sürdüren Akdeniz ekibi, 26 yaşındaki Bosna'lı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Taraflar aradaki küçük detayları da hallettikten sonra resmi açıklama gelecek.

Konyaspor'un 2015 yılında 500 bin euro bedelle Standart Leiege'den transfer ettiği Bosnalı oyuncu, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 34 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.