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Antalyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında haftanın kapanış mücadelesi, Antalyaspor ile Denizlispor arasında oynanacak. Peki, Antalyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Antalyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de 3. hafta ile heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor - Denizlispor mücadelesi oynanacak. Bu sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ilk haftada yenerek, Beşiktaş ile ikinci hafta maçında berabere kalmıştı. Denizlispor ise sezona Göztepe deplasmanında aldığı 5-1'lik mağlubiyetle başlamıştı. 2. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor, 19. sırada bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Denizlispor maçı 28 Eylül Pazartesi (bugün) saat, 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumunda oynanacak mücadele, Halis Özkahya yönetiminde geçecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Hüsnü Emre Çelimli üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Denizlispor arasından oynanacak mücadele, bugün saat 20.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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