Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 18 Ekim'de sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Lige verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yapan kırmızı beyazlılar, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana milli takımlarda yer alan Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı ile Fedor Kudryashov ile sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Fredy katılmadı. Kırmızı beyazlılar, lige verilen arada yeni transferlerin uyumu ve takımın performansını artırmak amacıyla hazırlık maçı oynayacak. Peki, Antalyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Antalyaspor hazırlık maçında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Karşılaşma bugün saat 17.30'da Regnum Carya 1 No'lu sahada yapılacak.

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Denizlispor arasında saat 17.30'da oynanacak mücadeleyi yayınlayacak kanal bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, kulüplerin sosyal medya hesaplarından bilgi alabilir.