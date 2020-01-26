Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Maç, saat 13.30'da, Denizli Atatürk Stadı'nda başladı. Yukatel Denizlispor, Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40'ta Mukairu ve 57. dakikada Gustavo Blanco kaydetti. Bu sonuçla birlikte Denizlispor 22 puanda kalırken Antalyaspor 17 puana yükseldi.

DENİZLİSPOR ANTALYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

Karşılaşma öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.

27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.

38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

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