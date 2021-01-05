Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Peki, Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Antalyaspor, 16 maçta 18 puan toplayarak ligin 15. sırasında yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 15 maçta 21 puan ile 8. sıradaki yerini aldı. Peki, Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ANTALYASPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. hafta maçı Antalyaspor ve Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde sadece 1983/84 sezonunda karşılaştı ve kırmızı-beyazlı ekip, rakibini konuk ettiği maçı 2-0 kazandı.
- Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor, daha önceki yedi iç saha karşılaşmasında sadece beş gol yemişti (4G 1B 2M).
- Bu sezon Antalyaspor ile birlikte deplasman galibiyeti alamayan iki takımdan biri olan Fatih Karagümrük (4B 3M), son dört dış saha karşılaşmasının üçünden puanla ayrılmayı başardı (3B 1M).
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son altı maçı kazanamayan Antalyaspor (2B 4M), bu karşılaşmalarda toplam 20 gol yedi.
- Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'e yenilen Fatih Karagümrük, bu sezon üst üste iki karşılaşmadan puansız ayrılmadı.