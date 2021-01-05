Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Antalyaspor, 16 maçta 18 puan toplayarak ligin 15. sırasında yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 15 maçta 21 puan ile 8. sıradaki yerini aldı. Peki, Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Antalyaspor ve Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ