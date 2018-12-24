Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de kapanış gerçekleşecek. 17 maçlık ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında üç puan için mücadele etti.. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile 2018-2019 sezonunun ilk yarısı tamamlanacak karşılaşmada kozlarını paylaştı. Henüz 1. dakikada F.Bahçe gole çok yaklaştı. Soldado'nun şutunu kaleci Boffin çıkardı. 20. dakikada Antalyaspor'da burnu kırılan Chico sakatlandı ve sedyeyle ambulansa taşındı, yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de Neustadter 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'de Slimani sarı kart gördü. Slimani, ligin ikinci yarısı ilk maçında cezalı durumuna düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

FENERBAHÇE 0 - 0 ANTALYASPOR

Maçın hakemi Umit Ozturk maçı bitirdi.

90+3' Antalya Stadium stadında oynanan maçta ANTALYASPOR oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Fehmi Koc, sahayı terk eden oyuncu Souleymane Doukara.

90+3' Oyuncu değişikliği! FENERBAHÇE takımında giren oyuncu Diego Reyes, çıkan oyuncu Mauricio Isla.

90+2' Orta hakem Umit Ozturk elini cebine atıyor ve sarı kartını Islam Slimani (FENERBAHÇE) için kullanıyor. Bu kart Islam Slimani için, gelecek maçta cezalı durumda olacağı anlamına geliyor.

90+2' Souleymane Doukara harika bir şut attı, fakat top kalecide kalıyor.

90+2' Maçta heyecanlı anlar. Serdar Özkan'nın şutu defanstan geri geliyor...

90' 4. Hakem 3 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

89' Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Islam Slimani (FENERBAHÇE).

88' FENERBAHÇE takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Şener Özbayraklı , çıkan oyuncu Yassine Benzia.

87' Elif Elmas (FENERBAHÇE) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.

86' ANTALYASPOR , Hakan Özmert ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

83' Ofsayta düşen takım ANTALYASPOR.

82' ANTALYASPOR için oyuncu değişikliği. Yekta Kurtulus çıkan oyuncu, Jean Armel Drole giren oyuncu.

81' Antalya Stadium stadında, FENERBAHÇE takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

78' Andre Ayew çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.

77' Maçın hakemi Umit Ozturk, FENERBAHÇE takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

77' Elif Elmas , çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı.

75' Maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart. Roman Neustadter sahayı terk eden oyuncu.

74' Umit Ozturk yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsaytı verdi. Antalya Stadium stadyumunda ofsayta düşen oyuncu Andre Ayew (FENERBAHÇE).

72' FENERBAHÇE , Mauricio Isla ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

70' Ersun Yanal oyuncu değişikliğine gidiyor. Antalya Stadium stadında oyuna giren oyuncu Islam Slimani, çıkan oyuncu Roberto Soldado.

69' Antalya şehrinde Antalya Stadium stadyumunda oynanan maçta FENERBAHÇE defansı yerinde müdahaleyle Yekta Kurtulus şutunu engellemeyi başardılar.

68' Hakan Özmert harika şut! Fakat FENERBAHÇE defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.

68' Maçın hakemi Umit Ozturk yardımcısıyla göz göze geliyor... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu: Roberto Soldado (FENERBAHÇE)

66' Yekta Kurtulus gördüğü sarı kart nedeniyle bir dahaki maçta ANTALYASPOR adına sahaya çıkamayacak.

64' Antalya Stadium stadında, Mehmet Ekici sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

63' Antalya Stadium stadında, FENERBAHÇE takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

61' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. FENERBAHÇE takımında şutu çeken oyuncu Andre Ayew.

59' FENERBAHÇE takımı golü bulabilirdi ama Yassine Benzia çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

58' Andre Ayew, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı.

57' Maçın hakemi Umit Ozturk yardımcısıyla göz göze geliyor... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu: Aly Cissokho (ANTALYASPOR)

55' Antalya Stadium stadında ofsayta düşen taraf FENERBAHÇE takımı oldu.

54' ANTALYASPOR defansı yerinde müdahaleyle Mehmet Ekici (FENERBAHÇE) şutunu kaleye bulmadan engellediler.

54' FENERBAHÇE takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Yassine Benzia.

54' Gole yaklaşan takım FENERBAHÇE oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Mehmet Ekici.

51' Mehmet Ekici (FENERBAHÇE) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.

49' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Mehmet Ekici, sahanın sol tarafından köşe atışını kullanacak.

47' Antalya Stadium stadında, Hakan Özmert sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

46' Maçın ikinci 45 dakikası başlama vuruşuyla başladı.

Ve maçın ilk yarısı az önce sona erdi.

45+2' Sarı kart! Umit Ozturk sarı kartını Roman Neustadter için kullandı.

45' Maçın hakemi Umit Ozturk saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 3 dk. Ekleneceğini gösterdi.

44' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. FENERBAHÇE takımında şutu çeken oyuncu Mehmet Topal.

44' Antalya Stadium stadında, FENERBAHÇE takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

41' Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Elif Elmas (FENERBAHÇE).

40' FENERBAHÇE takımı golü bulabilirdi ama Mehmet Ekici çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

36' Umit Ozturk yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsaytı verdi. Antalya Stadium stadyumunda ofsayta düşen oyuncu Andre Ayew (FENERBAHÇE).

32' Maçın hakemi, sarı kartını Mehmet Ekici için kullandı.

28' Antalya 'da heyecanlı an. Martin Skrtel topu kafayla kaleye göndermek istedi fakat top hedefi bulmadı.

28' Maçın hakemi Umit Ozturk, FENERBAHÇE takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

28' FENERBAHÇE takımı Hasan Ali Kaldırım ile gole çok yaklaştı.

24' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Hakan Özmert, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

20' Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Mehmet Ekici, tekrar maça dahil oldu.

19' Müsabaka, Antalya Stadium stadında kaldığı yerden devam edecek.

19' Bülent Korkmaz sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Harun Alpsoy . Arkadaşının yerine sahaya giren oyuncu Harun Alpsoy.

17' Umit Ozturk sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Mehmet Ekici

17' ANTALYASPOR takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Chico için gelecek haberi bekliyor.

14' Umit Ozturk ANTALYASPOR için ofsayt kararı veriyor.

11' Martin Skrtel harika şut! Fakat ANTALYASPOR defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.

11' FENERBAHÇE takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Mehmet Ekici.

6' ANTALYASPOR takımı az önce Zeki Yildirim ile gole çok yaklaştı.

1' Roberto Soldado takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı.

1' Antalya şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Benzia, Mehmet Ekici, Soldado

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 24 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Bu akşam oynanacak Antalyaspor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri;

ANTALYASPOR:

Boffin- Nazım ,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada

SAKAT: Mevlüt

CEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, Celustka

FENERBAHÇE:

Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehme Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado (Slimani)

SAKAT: Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, Alper

CEZALI: Jailson