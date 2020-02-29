Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Geçen hafta kendi sahasında Cimbom'a 3-1 yenilen sarı lacivertli takım, bu sefer 3 puanın peşinde.

Ev sahibi takım ise kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe'de bu maçta derbi sonrası ceza alan teknik direktör Ersun Yanal takımın başında olmayacak.

Peki Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinden 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe,Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli takımda derbi sonrası 1 maç ceza alan teknik direktör Ersun Yanal, yedek kulübesinde olamayacak. Öte yandan yine kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Deniz Türüç de bu hafta takımdaki yerini alamayacak...

Kırmızı-beyazlılarda ise Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Salih Dursun sakatlıklarından dolayı, Sinan Gümüş ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

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İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

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