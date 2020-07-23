Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 34. ve son hafta maçında Antalyaspor - Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Trabzonspor maçı 24 Temmuz 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Antalya Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Özgür Ertem üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Temmuz saat 21.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudryashov, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Amilton, Bünyamin Balcı, Jahovic

Galatasaray: Okan Koçuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Adem Büyük, Emre Akbaba