Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamak istiyor. Antalyaspor ise Galatasaray karşısında sahasından galibiyetle ayrılıp sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Maç öncesi Galatasaray 55 puanla 5. sırada, Antalyaspor ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Temmuz Cuma (bugün) saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı Yekta Kurtuluş görev yapamayacak.

GALATASARAY, ANLATYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Antalyaspor - Galatasaray arasındaki son iki maçta sarı-kırmızılılar rakibine 10 gol atarken, kalesini gole kapadı.