Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Haftanın ikinci maçında Antalyaspor - Gaziantep FK ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kuran Antalyaspor, çıktığı 4 maçta topladığı 7 puanla 6. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise Kevin Mirallas gibi adını dünyaya duyurmuş bir transfer yaptı. Transfer sezonunun bitmesiyle birlikte kadrosunu netleştiren iki takımda galibiyet için sahaya çıkıyor. Ligde 4 maça çıkan Gaziantep ekibi, topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Antalyaspor - Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele, Antalya Stadyumu'nda 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Koray Gençerler tarafından yönetilecek. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Baran Eraslan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Antalyaspor - Gaziantep FK mücadelesi Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.