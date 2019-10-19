Antalyaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda | Antalyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izleme linki

İki takım Antalyaspor Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Antalyaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Antalyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı..

Antalyaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Son iki haftayı galibiyet ile kapatan Antalyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği maçında devam ettirmek istiyor. Bu sezon henüz kazanamayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini alma peşinde.

Antalya Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak

Antalyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izleme linki

Antalyaspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 8. hafta maçında üç puan mücadelesi verecek. Son haftalarda Bülent Korkmaz yönetiminde iyi sonuçlar alan Antalyaspor yakaladığı bu çıkışı Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon henüz galibiyet ile tanışamayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

ki takım arasında oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sarvanlar, Bitigen'in yardımcılığını üstlenecek.

Antalyaspor - Gençlerbirliği 11'ler...

Kullanıcılar Antalyaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Antalyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı..

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Gelson, Chahechouhe, Hakan, Amilton

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Ayite, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Ev sahibi takımda cezalı futbolcu yok ama Fredy, Harun Kavaklıdere ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Gençlerbirliği'nde Fabricio sakat, Zargo Toure ve Ahmet Oğuz ise cezaları nedeniyle forma giymeyecek.

BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL , Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL