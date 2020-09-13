Süper Lig'in açılış haftasında futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Zorlu mücadele taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sezon flaş transferlere imza atan Antalyaspor, güçlü kadrosuyla ligin tecrübeli ekibi Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak. İki takımda sezona kazanarak başlamak istiyor. Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı hakkında bütün bilgileri haberimizde verdik. Peki, Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak zorlu karşılaşma, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Antalya Stadyumunda oynanacak. Zorlu maçın hakemi Yasin Kol olacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin Digitürk üyeliğinin olması gerekiyor.