Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Giresunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Antalyaspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANTALYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor – Giresunspor maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Antalyaspor – Giresunspor maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Eren Özyemişçioğlu görev alacak.