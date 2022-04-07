Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek ve canlı olarak takip etmek isteyenler için Antalyaspor – Hatayspor maçı canlı izle | Antalyaspor – Hatayspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Hatayspor - Antalyaspor maçı 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Selahattin Altay yapıyor.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Hatayspor - Antalyaspor maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ