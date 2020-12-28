Antalyaspor-Hatayspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 2 LİNKİ
Süper Lig'in 15. haftasının son maç gününde Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecekti. Fakat maç yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Peki, Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Bugün oynanması planlanan Antalyaspor ile Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayan Hatayspor, 7. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 14 maçta 17 puan toplayarak ligin 15. sırasında bulundu. Peki, Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ANTALYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Hatayspor'u konuk edecek. 29 Aralık Salı günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenip, iç sahada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
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HANGİ KANALDA?
Ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 29 Aralık Salı aynı saatte oynanması bekleniyor.
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Antalyaspor-Hatayspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilir.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Hatayspor, Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 54'üncü takım olacak. Kırmızı-beyazlı ekibin şu an ligde yer alan ekipler arasında mağlup edemediği sadece iki rakibi var (BB Erzurumspor & Gaziantep FK).
- Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son 2016/17 sezonunda yakalamıştı (6 maç).
- Son Süper Lig maçında Trabzonspor'a yenilen Hatayspor, bu sezon üst üste iki maç kaybetmedi.
- Ersun Yanal göreve geldikten sonra üst üste iki Süper Lig maçından aynı sonuçla ayrılmayan Antalyaspor, son karşılaşmada Rizespor'a mağlup oldu.
- Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım olan Hatayspor (2), bu iki golü kaydettiği karşılaşmaları da 1-0 kazandı.