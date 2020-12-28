Antalyaspor-Hatayspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 2 LİNKİ

Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Bugün oynanması planlanan Antalyaspor ile Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayan Hatayspor, 7. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 14 maçta 17 puan toplayarak ligin 15. sırasında bulundu. Peki, Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Hatayspor'u konuk edecek. 29 Aralık Salı günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenip, iç sahada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

HANGİ KANALDA?

Ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 29 Aralık Salı aynı saatte oynanması bekleniyor.

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Antalyaspor-Hatayspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ