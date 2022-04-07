Antalyaspor – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Hatayspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Hatayspor - Antalyaspor maçı 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Selahattin Altay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.