Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayan Hatayspor, 7. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 14 maçta 17 puan toplayarak ligin 15. sırasında bulundu. Peki, Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Hatayspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Murat Şener üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Antalyaspor-Hatayspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ