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Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasının son maç gününde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Peki, Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayan Hatayspor, 7. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 14 maçta 17 puan toplayarak ligin 15. sırasında bulundu. Peki, Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Hatayspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Murat Şener üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Antalyaspor-Hatayspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilir. 

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Hatayspor, Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 54'üncü takım olacak. Kırmızı-beyazlı ekibin şu an ligde yer alan ekipler arasında mağlup edemediği sadece iki rakibi var (BB Erzurumspor & Gaziantep FK).
  • Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son 2016/17 sezonunda yakalamıştı (6 maç).
  • Son Süper Lig maçında Trabzonspor'a yenilen Hatayspor, bu sezon üst üste iki maç kaybetmedi.
  • Ersun Yanal göreve geldikten sonra üst üste iki Süper Lig maçından aynı sonuçla ayrılmayan Antalyaspor, son karşılaşmada Rizespor'a mağlup oldu.
  • Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım olan Hatayspor (2), bu iki golü kaydettiği karşılaşmaları da 1-0 kazandı.
Onur Çelik
Spor Editörü


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