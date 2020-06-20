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  3. Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" paylaşımı!

Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" paylaşımı!

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcu, bir antrenör ve 7 kulüp çalışanının da koronavirüse yakalandığı haberinden sonra Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sosyal medya hesabı üzerinden ''geçmiş olsun '' mesajı yayınladı.

Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" paylaşımı!

Akhisarspor'daki koronavirüs şokunun ardından Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sosyal medya hesabı twitter üzerinden mesaj paylaştı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Akhisarspor'un Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 futbolcusu, 2 teknik ekibi ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün açıklamasında ise, "Kovid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.  

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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