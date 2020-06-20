Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" paylaşımı!

Akhisarspor'daki koronavirüs şokunun ardından Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, sosyal medya hesabı twitter üzerinden mesaj paylaştı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Akhisarspor'un Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 futbolcusu, 2 teknik ekibi ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

?? @Akhisarspor’un Covid-19 testleri pozitif çıkan üç futbolcusu, iki teknik ekibi ve yedi personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/xcKw4aGauC — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 20, 2020

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün açıklamasında ise, "Kovid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.