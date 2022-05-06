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Antalyaspor –Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor –Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Antalyaspor –Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor –Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Antalyaspor –Konyaspor maçı canlı izle | Antalyaspor –Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Konyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Antalyaspor– Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

ANTALYASPOR –KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Antalyaspor - Konyaspor  maçı 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapıyor.

ANTALYASPOR –KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

ANTALYASPOR –KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Antalyaspor - Konyaspor  maçı, BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR –KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bölge Gündem Editör Ekibi
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