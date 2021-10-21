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Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu maç izlemek isteyen taraftarlar Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Medipol Başakşehir takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

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