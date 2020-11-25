Türkiye Kupası'nda heyecan soluksuz devam ediyor. Kupada ilk günün ardından 4. tur maçları Çarşamba (bugün) oynanacak maçlar ile devam ediyor. Günün maçları arasında bulunan Antalyaspor - Pendikspor mücadelesi de taraftarların merakında bulunuyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor, kupaya, 4. turda başlıyor. Pendikspor ise 3. turda Düzcespor ile oynayacağı maçta hükmen galip gelerek 4. tura yükselmişti. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda oynanacakken Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN VAR MI?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, bu sezonda kupa maçlarını A Spor ekranlarından yayınlayacak. Antalyaspor - Pendikspor maçı da bu akşam saat 19.00'da A Spor ekranlarından izlenebilecek.

A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA

Çarşamba 25 Kasım

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Premier Futbol

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Son Sayfa - canlı