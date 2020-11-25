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Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları oynanmaya devam ediyor. Günün maçları arasında Antalyaspor - Pendikspor karşılaşması bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Türkiye Kupası'nda heyecan soluksuz devam ediyor. Kupada ilk günün ardından 4. tur maçları Çarşamba (bugün) oynanacak maçlar ile devam ediyor. Günün maçları arasında bulunan Antalyaspor - Pendikspor mücadelesi de taraftarların merakında bulunuyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor, kupaya, 4. turda başlıyor. Pendikspor ise 3. turda Düzcespor ile oynayacağı maçta hükmen galip gelerek 4. tura yükselmişti. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma,  Antalya Stadyumu'nda oynanacakken Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN VAR MI?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, bu sezonda kupa maçlarını A Spor ekranlarından yayınlayacak. Antalyaspor - Pendikspor maçı da bu akşam saat 19.00'da A Spor ekranlarından izlenebilecek. 

A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA

Çarşamba 25 Kasım

07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Premier Futbol
11:00 Bire Bir Futbol - canlı
13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
23:00 Son Sayfa - canlı

Onur Çelik
Spor Editörü


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