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Antalyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Antalyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Sivasspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Antalyaspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANTALYASPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor – Sivasspor maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR – SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Antalyaspor – Sivasspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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