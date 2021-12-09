Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Trabzonspor takımları kozlarını paylaştığı maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Antalyaspor - Trabzonspor canlı izle | Antalyaspor- Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE

Antalyaspor - Trabzonspor maçı, Antalya Stadyumu'nda11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

Antalyaspor - Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Antalyaspor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Mukairu

Yedekler: D. Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Haji, Milosevic, Ersin, Erkan, Gökdeniz

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny

Yedekler: Arda, Ahmetcan, İsmail, Serkan, Denswil, A. Parmak, Siopis, A. Ömür, Yusuf, Koita