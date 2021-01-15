Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Antalyaspor - Trabzonspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Antalyaspor, ligde 18 maça çıktı ve 24 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 17 maçta, 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Trabzonspor maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Antalya Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Erdinç Sezertam üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Antalyaspor - Trabzonspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ