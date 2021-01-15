Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Antalyaspor - Trabzonspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Antalyaspor, ligde 18 maça çıktı ve 24 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 17 maçta, 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Trabzonspor maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Antalya Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Erdinç Sezertam üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Antalyaspor - Trabzonspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig'e döndüğü 2015/16'dan bu yana Trabzonspor'u konuk ettiği beş maçın sadece birini kazanabilen Antalyaspor (1B 3M), o karşılaşmada lig tarihindeki en farklı galibiyetini almıştı (7-0).
- Antalyaspor'a rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (5B 2M), son mağlubiyetini Kasım 2016'da aldı (0-1).
- Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 Süper Lig maçı toplam 35 gole sahne oldu (Antalyaspor 14-21 Trabzonspor).
- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Antalyaspor, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor.
- Çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada almıştı (6B 6M).