Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 3. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Antalyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle | Antalyaspor - Trabzonspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 3.haftasındaki Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Erdinç Sezertam yapacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ