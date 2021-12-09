Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Trabzonspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

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ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.