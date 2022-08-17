Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 3.haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 3. Hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Antalyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 3.haftasındaki Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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