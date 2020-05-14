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Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda,...

Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Kaynak: AA


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