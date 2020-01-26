Antalyaspor yendi, Kasımpaşa ateş hattına düştü

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Kasımpaşa, Antalyaspor'un Denizlispor'u mağlup etmesiyle 15. sıraya düşerek, ateş hattına girmiş oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetiyle ligde üst üste 4. kez yenilirken, Antyalyaspor'un Denizlispor'u 3-0 geçmesiyle de 15. sıraya geriledi.

İstanbul ekibinde, görevinden ayrılan Tayfur Havutçu'nun yerine teknik direktör arayışları sürüyor.

Kaynak: İHA