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Antalyaspor’da Fraport TAV ile isim sponsorluğu anlaşması

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Antalyaspor’da Fraport TAV ile isim sponsorluğu anlaşması

Antalyaspor ile Fraport TAV arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacağı duyuruldu. Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreninin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve şirketin Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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