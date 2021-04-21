Zehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı! Uyuşturucu satıcıları tutuklandıSon dakika| AFAD açıkladı: Malatya Battalgazi'de 3,5 büyüklüğünde depremArtvin’de yangın paniği! Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktıÇamlıca Tepesi'ne Türkiye'nin en uzun bayrak direği dikildi.Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kars'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildiAntalya’da kontrolden çıkan çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralıAkçal isminin anlamı nedir, Akçal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor 2021? | Emekli promosyon 2021Tüp tankı patlayan araç alev aldı, araçta bulunanlar son anda kurtulduVan’da düzenlenen torbacı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Antalyaspor'da kötü gidişat dikkat çekiyor! 5 maçta 4 mağlubiyet aldı

Antalyaspor'da kötü gidişat dikkat çekiyor! 5 maçta 4 mağlubiyet aldı

FT Antalyaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor'da kötü gidişat dikkat çekiyor! 5 maçta 4 mağlubiyet aldı

Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızı-beyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü'ne 1-0, DG Sivasspor'a 4-2, Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-2 kaybederken, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar cumartesi saat 20.30'da karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Antalyaspor'da kötü gidişat dikkat çekiyor! 5 maçta 4 mağlubiyet aldı

Antalyaspor'da kötü gidişat dikkat çekiyor! 5 maçta 4 mağlubiyet aldı

Antalyaspor'da kötü gidişat dikkat çekiyor! 5 maçta 4 mağlubiyet aldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT