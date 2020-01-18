Antalyaspor'da Veysel Sarı imzaladı

Sinan Gümüş yolda, Podolski bekleniyor

ANTALYASPOR ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Veysel Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Benim dördüncü takımım. Uzun yıllar burada kalır, bu formaya, camiaya hizmet ederim" dedi. Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise Sinan Gümüş'ün yarım Antalyaspor ile sözleşme imzalayacağını, Lukas Podolski transferinde de ufak detayların kaldığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fedor Kudryashov'un ardından Veysel Sarı'yı renklerine bağladı. Kasımpaşa ile yollarını ayıran defans oyuncusu Veysel Sarı, Antalyaspor'a 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı. Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törende Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Veysel Sarı transferiyle Antalyaspor olarak ara transfer döneminde ikinci futbolcuyu kadroya kattıklarını söyledi. Veysel Sarı'nın Gençlerbirliği ve Galatasaray gibi takımlarda uzun yıllar ligde oynadığını anlatan Altay, "Antalyaspor için de uzun yıllar mücadele etmesini diliyoruz. Veysel ile 1.5 yıllık, artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık" dedi.

"SİNAN GÜMÜŞ İLE ANLAŞTIK"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Altay, "Sinan Gümüş ile anlaştık. Sinan akşam saatlerinde Antalya'ya gelecek, problem çıkmazsa yarın Sinan ile sözleşme imzalayacağız. Lukas Podolski ile belli noktayla geldik. Ufak detaylar kaldı. Onunla ilgili yarın sonuçlanır, yarın açıklama yapabilir. Orta saha transferi için görüşmelerimiz sürüyor. Alternatiflerimiz var. En kısa zamanda transferi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Törende kırmızı beyazlı formayı giyerek poz veren Veysel Sarı, Antalyaspor'da uzun yıllar forma giymek istediğini belirtti. Kariyerinde 4'üncü takıma transfer olduğunu aktaran Veysel Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Benim dördüncü takımım. Uzun yıllar burada kalır, bu formaya, camiaya hizmet ederim. Transferimde emeği geçene teşekkür ederim. Ligde durumumuz belki iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimiz için buraya geldim. Birlik ve beraberlik olduğu sürece Antalyaspor'u hak ettiğimiz yere getiririz. Uzun yıllar sağ bek, orta saha oynadım. Son yıllarda stoper oynadım. Stoperde daha rahat hissediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreninden görüntüler

- Açıklamalardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA