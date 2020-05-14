Antalyaspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş'ta teknik heyet, futbolcu ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 8 pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA