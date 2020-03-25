Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübünün 1 sporcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA