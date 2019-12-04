Antalyaspor’dan ilginç hakem açıklaması

Antalyaspor, Pazar günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçında görev alacak hakeme ilişkin resmi internet sitesinden ilginç bir açıklama yaptı. İstanbul Türkçesi ve nezaketin ön planda tutulduğu açıklama, "Pek muhterem MHK idare heyeti; gayemiz, zat-ı alilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkar-ı umumiyede dile getirebilmektir. Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisâr-ı hayale uğrayıp pek de tasvip etmedik" denildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Pazar günü Trabzonspor'la evinde karşılaşacak olan Antalyaspor, müsabakaya hakem Yaşar Kemal Uğur'nun atanmasına ilginç bir eleştiri dili kullandı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçının ardından hakem Hüseyin Göçek'in yönetimini eleştiren bir açıklama yaptığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Antalyaspor ve başkan Ali Şafak Öztürk ceza almasının ardından, Trabzonspor maçı öncesinde atanan hakem hakkında eleştiri dilini değiştirdi, nezaketi öne çıkardı.

"Pek muhterem MHK idare heyeti"

Atanan hakem hakkında resmi internet sitesinden yapılan ve İstanbul Türkçe'siyle nezaketin ön planda tutulduğu açıklamada, "Pek muhterem MHK idare heyeti; gayemiz, zat-ı alilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkar-ı umumiyede dile getirebilmektir. 8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisâr-ı hayale uğrayıp pek de tasvip etmedik.

Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir etmiştir. Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Hülasa; bizleri yeis içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa etmenizin elzem olduğuna inanmaktayız. Mamafih temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür etmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımız nedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamaha gösterilerek tefsir edilmesi hususunu arz-ı tazim ederiz" denildi.

PFDK'dan kulübe ve başkan Öztürk'e ceza gelmişti

Gaziantep FK maçının ardından Antalyaspor ve kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları sonrası PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı kulübe 50 bin TL para cezası, başkan Öztürk'ün de ihtar ve cezalandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: İHA