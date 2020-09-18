Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor'da 40 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, takımın yolculuk planı iptal edilmişti. Yeniden yapılan testler sonucunda 1 futbolcu ile 1 personelin koronavirüs olduğu tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır.

Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."

SİVASSPOR'DAN ANTALYASPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Antalyaspor’da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş olsun Antalyaspor. Kovid-19 testi pozitif çıkan Antalyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz”